В Варшаве загорелся один из самых высоких небоскребов. Фото и видео
В Варшаве загорелась одна из башен комплекса The Warsaw Hub. Об этом сообщает пользователи соцсетей.
Отмечается, что возгорание началось еще в пятницу, 7 июня, примерно в полночь. В строящемся здании загорелись три верхних этажа. Местность вокруг небоскреба оцеплена.
Информации о пострадавших пока не поступало. По словам представителя экстренных служб Карола Киежковского, на ликвидацию возгорания уйдет еще от 8 до 12 часов при том, что на месте работают 120 пожарных.
В Сети очевидцы пожара публикуют видео и фотографии с места происшествия.
Фото: twitter.com/bestgug
#WarsawHub pic.twitter.com/BsF7XgS2D3— Jakub Dąbrowski (@pan_fotograf) 7 июня 2019 г.
Комплекс The Warsaw Hub находится в самом центре польской столицы. Здание строится с 2016 года бельгийской компанией Ghelamco. Оно включает в себя две соединенные башни высотой 86 и 130 м.
Ранее "Страна" рассказывала, как в Киевской области молния ударила в древнюю церковь.
Также мы писали о том, как в Днепре вспыхнул пожар на заводе по производству туалетной бумаги.