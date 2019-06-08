В Варшаве загорелась одна из башен комплекса The Warsaw Hub. Об этом сообщает пользователи соцсетей.

Отмечается, что возгорание началось еще в пятницу, 7 июня, примерно в полночь. В строящемся здании загорелись три верхних этажа. Местность вокруг небоскреба оцеплена.

Информации о пострадавших пока не поступало. По словам представителя экстренных служб Карола Киежковского, на ликвидацию возгорания уйдет еще от 8 до 12 часов при том, что на месте работают 120 пожарных.

В Сети очевидцы пожара публикуют видео и фотографии с места происшествия.

Фото: twitter.com/bestgug

Комплекс The Warsaw Hub находится в самом центре польской столицы. Здание строится с 2016 года бельгийской компанией Ghelamco. Оно включает в себя две соединенные башни высотой 86 и 130 м.

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