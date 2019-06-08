В Германии на федеральной земле Тюрингия в результате столкновения автобуса и автомобиля пострадали 23 человека, большинство из них – подростки. Об этом сообщает Die Welt.

В автобусе находилось 49 школьников из Штутгарта в возрасте от 16 до 18 лет, а также 6 их кураторов, все они ехали домой.

Авария произошла возле Арнштадта - автобус, несмотря на экстренное торможение, столкнулся лоб в лоб автомобилем, сила удара вынесла машину в кювет.

Из числа пассажиров автобуса пострадал 21 подросток, воспитатель и водитель. Шестеро школьников были госпитализированы.

Отмечается, что 75-летняя женщина-водитель автомобиля и ее 80-летний пассажир получили серьезные ранения, спасательные вертолеты доставили их в больницу.

Фото: welt.de

Дорога была полностью перекрыта в течение четырех с половиной часов из-за спасательной операции и расследования обстоятельств аварии.

Ущерб, нанесенный двум транспортным средствам, оценивается полицией в 60 тыс. евро.

Ранее "Страна" сообщала, что в Харькове столкнулась нелегальная маршрутка с микроавтобусом.

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