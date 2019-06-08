В Германии попал в ДТП автобус со школьниками, десятки пострадавших
В Германии на федеральной земле Тюрингия в результате столкновения автобуса и автомобиля пострадали 23 человека, большинство из них – подростки. Об этом сообщает Die Welt.
В автобусе находилось 49 школьников из Штутгарта в возрасте от 16 до 18 лет, а также 6 их кураторов, все они ехали домой.
Авария произошла возле Арнштадта - автобус, несмотря на экстренное торможение, столкнулся лоб в лоб автомобилем, сила удара вынесла машину в кювет.
Из числа пассажиров автобуса пострадал 21 подросток, воспитатель и водитель. Шестеро школьников были госпитализированы.
Отмечается, что 75-летняя женщина-водитель автомобиля и ее 80-летний пассажир получили серьезные ранения, спасательные вертолеты доставили их в больницу.
Фото: welt.de
Дорога была полностью перекрыта в течение четырех с половиной часов из-за спасательной операции и расследования обстоятельств аварии.
Ущерб, нанесенный двум транспортным средствам, оценивается полицией в 60 тыс. евро.
Ранее "Страна" сообщала, что в Харькове столкнулась нелегальная маршрутка с микроавтобусом.
Еще мы писали, как автобус с 16 школьниками врезался в грузовик под Днепром.