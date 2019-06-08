По данным украинского гидрометеоцентра, на выходных в Украине будет преимущественно жарко, но с осадками по всей территории страны.

Так, в субботу, 8 июня, по всей Украине снова дожди и грозы, а с ними – жара, сообщает Укргидрометцентр. В западных областях днем от 24 до 27 градусов, в центре и на севере от 27 до 30, в восточных областях от 28 до 31, и на юге от 27 до 30 выше нуля.

В воскресенье, 9 июня, без осадков только на востоке страны – в Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Днепропетровской областях. Температура воздуха будет держаться на уровне предыдущего дня – в среднем по Украине 26-29 градусов тепла.

Ранее мы со ссылкой на синоптиков рассказывали, какой будет погода в июне.