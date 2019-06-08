Россия может не попасть в "новую" Лигу чемпионов из-за низких показателей в рейтинге УЕФА. Об этом заявил официальный представитель чемпионата Испании в России Даниэль Серехидо, передают "Известия".

По его словам, "в плюсе" будут только гранды чемпионатов Испании, Италии, Франции, Германии и Франции.

"Те чемпионаты, у которых более низкий коэффициент УЕФА, например Россия, могут оказаться почти полностью исключены из новой Лиги чемпионов", - сказал Серехидо.

Ранее СМИ сообщили, что президент Ассоциации европейских клубов (ЕСА) Андреа Аньелли разработал схему нового формата Лиги чемпионов.

Предполагается, что с 2024 года в турнире останутся 32 клуба, но на групповом этапе они будут разбиты не на восемь групп, а на четыре — по восемь команд.

При этом только шесть первых команд из каждой группы будут сохранять места в ЛЧ на следующий сезон. То есть каждый год в лигу могут входить только восемь новых команд.

В мае в Мадриде собрались противники этой реформы, всего 224 клуба.

"С точки зрения прав на трансляцию, это означает "прибавку" на рынок 122-х новых матчей Лиги чемпионов, что на треть больше, чем мы имеем сейчас. Это приведет к тому, что пакет трансляций Лиги чемпионов подорожает, а национальных чемпионатов, соответственно, подешевеет. И эти деньги пойдут в крупные клубы", - резюмировал Серехидо.