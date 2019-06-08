В ночь на 8 июня в центре Киева на перроне станции метро "Крещатик" парня ранили ножом.

Как сообщает "Информатор", конфликт между двумя компаниями начался еще на улице примерно в 23:00. Пострадавшего увезла карета скорой помощи.

Как рассказал товарищ пострадавшего, они с еще одним парнем шли по Крещатику, когда с ними начала конфликтовать другая группа. Конфликтом же якобы послужило то, что троица слушала музыку. Конфликт быстро перерос в драку, и когда у одного из нападавших в руках оказался нож, парни побежали к станции метро.

Однако конфликт продолжился уже на территории станции, где один из троицы получил ножевое ранение руки. К счастью, на этом драка завершилась – на место прибыли полицейские и скорая помощь. Медики оказали пострадавшему первую помощь и увезли в больницу. Детали происшествия предстоит выяснять правоохранителям.

Ранее сообщалось, что убийцу, который нанес товарищу больше тридцати ударов ножом, дали пожизненный срок.

Еще мы писали, как во Львовской области ливиец отправил в реанимацию стоматолога, ударив его ножом в шею.