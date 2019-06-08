Мальчик, которого сегодня сбил автомобиль начальника полиции Конотопа, находится в крайне тяжелом состоянии в реанимации, где ему проводят операцию. Об этом сообщил мэр города Артем Семенихин на своей странице в Facebook.

Позже стало известно, что ребенку провели операцию, в результате которой ему удалили селезенку.

Видео: Facebook/Артем Семеніхін - міський голова Конотопа

Ранее сообщалось, что вечером в пятницу автомобиль начальника полиции Конотопа на скорости совершил наезд на 10-летнего ребенка, который перебегал дорогу по пешеходному переходу. Пострадавший мальчик был госпитализирован и находится в реанимации.

Также мы писали, что глава Конотопского отделения полиции, автомобиль которого сбил ребенка на пешеходном переходе, был отстранен от исполнения служебных обязанностей, пока проводится служебная проверка.

Напомним, 31 мая в г.Переяслав-Хмельницкий 5-летний мальчик попал в реанимационное отделение с тяжелой закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга, внутренне-мозговой гематомой и перелом височной кости. Травму ребенок получил во дворе по месту жительства.