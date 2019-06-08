Европейское космическое агентство обнародовало перечень самых опасных космических объектов. Четвертым в списке является астероид, известный как 2006 QV89, что движется в сторону Земли.

Об этом сообщает "Голос Америки".

Между тем, вероятность, что астероид столкнется с Землей в этом году составляет 1:7000. Астероид, вероятно, пройдет на расстоянии более 7 миллионов километров от Земли.

Это может состояться 9 сентября 2019 года, сообщают СМИ со ссылкой на информацию агентства. Этот астероид был обнаружен 29 августа 2006 года. Хотя случаи столкновения астероидов с планетой являются чрезвычайно редкими, известен случай 1908 года, когда в Єнисеєвской губернии в России, падение метеорита уничтожило почти 2000 квадратных километров лесов.

Фото: ukrainian.voanews.com

В феврале 2013 года метеорит вошел в атмосферу Земли вблизи российского Челябинска.

Ранее сообщалось, что японский зонд Хаябуса устроил взрыв на астероиде Рюгу, чтобы добраться до древних тайн Солнечной системы.

Также мы рассказывали, что к Земле стремительно приближается астероид в два раза больше упавшего в Челябинске.