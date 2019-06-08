Глава Конотопского отделения полиции, автомобиль которого сбил ребенка на пешеходном переходе, был отстранен от исполнения служебных обязанностей, пока проводится служебная проверка. Шофер машины был задержан.

Об этом сообщил глава ГУ Нацполиции Сумской области Николай Лушпиенко.

"По приказу руководителя полиции Сумщины, на период проведения служебной проверки начальник Конотопского отделения полиции отстранен от исполнения служебных обязанностей. Водитель, находившийся за рулем автомобиля, задержан в порядке ст.208 УПК Украины", – цитирует Лушпиенко пресс-служба ведомства в Фейсбук в пятницу вечером.

Также отмечается, что руководство полиции Сумской области готово оказать полное содействие и помощь сотрудникам ГБР в расследовании происшествия.

Ранее сообщалось, что вечером в пятницу автомобиль начальника полиции Конотопа на скорости совершил наезд на 10-летнего ребенка, который перебегал дорогу по пешеходному переходу. Пострадавший мальчик был госпитализирован и находится в реанимации.

Скриншот: Facebook/Поліція Сумської області

Ранее сообщалось, что в Борисполе автомобиль полиции на пешеходном переходе сбил ребенка . Видео.

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