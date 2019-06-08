Игроки сборной Украины разгромили команду Сербии в третьем туре группового этапа отбора в финальную часть Евро-2020. Игра на "Арене Львов" в пятницу, 7 июня, завершилась с разгромным результатом.

Счет был открыл уже на 26-й минуте встречи, когда Руслан Малиновский нашел на правом фланге Александра Караваева, а тот в штрафной - Виктора Цыганкова.

Через минуту полузащитник "Динамо" забил снова. Роман Яремчук сумел отлично отдать на ход всё тому же Цыганкову, который пробежал по центру и мощным ударом под перекладину оформил второй гол.

Третий гол и пятый голы, после перерыва фирменно забил Евгений Коноплянка. А между его ударами свой первый мяч в составе сборной Украины на домашнем стадионе "Арена Львов" оформил львовянин Роман Яремчук.

Обзор первого тайма:

Видео: youtube.com/Каналы Футбол 1/ Футбол 2

Обзор второго тайма:

Видео: youtube.com/Каналы Футбол 1/ Футбол 2

Напомним все результаты матчей и положение команд в группе "В" отбора Евро-2020 после двух матчей 7 июня 2019.