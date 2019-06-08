В Житомирской области сгорел дотла пассажирский автобус по маршруту "Сарны-Киев". Об этом сообщает пресс-служба Управления ГСЧС Украины.

Сообщается, что 7 июня в 14:03 в Службу спасения "101" поступило сообщение о возгорании автобуса "Setra", следовавшего по маршруту "Сарны-Киев". Инцидент произошел на 135 км трассы "Киев-Ковель" вблизи с. Новаки Коростенского района. Сообщение поступило от водителей, которые стали свидетелями возгорания.

Как выяснилось на месте происшествия, автобус полностью охвачен огнем. Водитель и шестеро пассажиров, которые находились внутри, не пострадали. При этом багаж пассажиров также остался целым.

Усилиями двух отделений спасателей в 14:24 пожар был локализован и в 15:40 - ликвидирован. Огнем уничтожен автобус. Всего к ликвидации возгорания привлекалось 7 человек личного состава и 2 единицы спецтехники.

По предварительной версии причиной пожара послужило короткое замыкание в электросети машины. Окончательные обстоятельства происшествия устанавливаются специалистами.

Фото: zt.dsns.gov.ua

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