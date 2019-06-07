Рома договорилась с Шахтером о переходе главного тренера Паулу Фонсеки и должна объявить о назначении португальца в ближайшее время.

Как сообщает издание Diario de Noticias, римский клуб согласился выплатить "горнякам" 1,5 миллиона евро компенсации за португальца.

Кроме того, команды проведут товарищеский матч, доход от которого полностью достанется "оранжево-черным".

Ожидается, что "джаллоросси" представят Фонсеку на новой должности уже в следующий понедельник.

Ранее сообщалось, что вместо португальца Паулу Фонсеки новым главным тренером "Шахтера" может стать 60-летний наставник Кике Сетьен.

При этом экс-помощник Луческу Антонио Заго не входит в список возможных тренеров из-за отсутствия у него лицензии Pro.

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