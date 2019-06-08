В пятницу, 7 июня, игроки сборной Украины разгромили команду Сербии в третьем туре группового этапа отбора на Чемпионат Европы по футболу-2020. Игра на "Арене Львов" завершилась со счетом 5:0.

Счет был открыл уже на 26-й минуте встречи. Руслан Малиновский нашел на правом фланге Александра Караваева, который затем прострелил в штрафную. Там с мячом в касание пересекся Виктор Цыганков - 1:0.

Уже через минуту полузащитник Динамо забил снова. После борьбы у срединной линии поля Роман Яремчук сумел отдать на ход Цыганкову, который пробежал к штрафной соперника по центру и мощным ударом под перекладину оформил второй гол - 2:0.

Сразу после перерыва счет утроился. На 46-й минуте, вновь после точного паса Малиновского, классически сместившись в центр и бильярдно пробив - отличился Евгений Коноплянка - 3:0.

На 57-й минуте Александр Караваев отпасовал с правого фланга в центр штрафной гостей, где нашелся Андрей Яремчук, который точным ударом забил свой первый мяч в составе первой команды страны. Львовянин забил на "Арене Львов" - 4:0.

Точку в матче поставил Евгений Коноплянка за 15 минут до конца основного времени игры. И снова - фирменным дальним ударом - 5:0!

Гости пытались атаковать и создали несколько убойных моментов, но забить не смогли.

Следующую игру подопечные Андрея Шевченко проведут уже 10 июня против команды Лихтенштейна, который в гостях сыграли в результативную ничью с Литвой.

После трех туров сборная Украины возглавляет свою группу отбора на Евро-2020.

После этой победы Украина единолично возглавила свою группу с 7 набранными в трех матчах очками. У Люксембурга – 4 очка после трех туров. Португалия, которая сыграла пока два матча, имеет в своем активе 2 очка, Литва и Сербия набрали в двух играх по 1 очку.

Как сообщала "Страна", матч Украина - Сербия прошел без болельщиков гостей.

Напомним, что юниорская футбольная сборная Украины сыграет в полуфинале Чемпионата мира-2019 против команды Италии. Матч пройдет 11 июня в Польше.