По результатам проверок территориальных подразделений 10 начальников отделов полиции отстранены от исполнения служебных обязанностей.

Об этом сообщает Национальная полиция Украины.

"Проверка была инициирована руководством ведомства. Приказ об отстранении начальников подразделений, где были выявлены нарушения, отдал председатель Национальной полиции Украины Сергей Князев", - отмечается в сообщении.

Напомним, 31 мая в Переяслав-Хмельницком в больницу доставили 5-летнего Кирилла Тлявова с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга, внутренне-мозговой гематомой, переломом височной кости.

У мальчика обнаружили огнестрельное ранение головы. Вскоре задержали двух подозреваемых - работников патрульной полиции Переяслав-Хмельницкого отдела полиции Владимира Петровца и Ивана Приходько.

Еще мы рассказывали, что полицейский, уволившийся из-за убийства Кирилла Тлявова, получил высокий пост в ООС.