С 12 по 14 июня состоятся испытания ракет с боевыми стрельбами. В связи с этим ограничат доступ к мысам "Калфа", "Ледники" и части морской косы от населенного пункта Лебедевка Татарбунарского района Одесской области.

Об этом сообщает командование Государственного испытательного полигона.

"Командование Государственного испытательного полигона сообщает о проведении с 12 по 14 июня 2019 года испытаний с боевыми стрельбами. В этот период будет ограничен доступ к мысам "Калфа", "Ледники" и 1-10 километра морской косы от н.п. Лебедевка. Находиться на указанной территории в это время запрещено!", - говорится в сообщении.

В сообщении добавили, что обломки ракет и беспилотных летательных аппаратов взрывоопасные, поэтому при их обнаружении необходимо немедленно сообщить командованию полигона и до прибытия специалистов ограничить доступ людей к указанным предметам.

Командование Государственного испытательного полигона принесло извинения жителям Одесской области за временные неудобства.

Как сообщалось, в конце мая на Государственном испытательном полигоне успешно прошли испытания реактивных систем "ОЛЬХА-М" и "ОЛЬХА-Р", разработанных в тесном сотрудничестве кластера высокоточного оружия и боеприпасов "Укроборонпрома".

В настоящее время предприятия "Укроборонпрома" завершают основные этапы испытаний реактивных систем "Ольха-М" и "Ольха-Р", которые являются модернизацией "Ольхи", находящейся в серийном производстве.

В рамках испытаний планируется провести огневые испытания ракетного комплекса "Нептун" с крылатой ракетой Р-360, которая способна уничтожать цели на расстоянии 300 км. Во время пуска будет завершено испытание головки самонаведения крылатой ракеты в условиях сложного маневрирования при наведении ракеты на цель.

Ранее прошли испытания комплекса, который на 40% повысит точность артиллерийских подразделений.