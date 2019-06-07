В городе Конотоп в Сумской области автомобиль полиции сбил 10-летнего ребенка, который перебегал дорогу в запрещенном месте. Как сообщили в пресс-службе полиции области, ребенок был доставлен в больницу.

"Происшествие произошло в Конотопе, по улице Успенской-Троицкая, около 18:30. Автомобиль местного отделения полиции, двигаясь по проезжей части, совершил наезд на 10-летнего мальчика, который в это время перебегал дорогу вне пешеходного перехода", – сказано в сообщении на странице ведомства в Фейсбук в пятницу вечером.

Также в полиции добавили, что ребенок был незамедлительно доставлен в больницу, где ему оказывают помощь.

В данный момент сотрудники ГБР выясняются обстоятельства и причины ДТП.

Скриншот: Facebook/Наталя Науменко

По словам начальника ГУНП, как руководитель он заинтересован в объективном и беспристрастном расследовании этого происшествия.

Как сообщает портал "dtp.kiev.ua" на своей странице в Фейсбук, ребенка сбил автомобиль начальника местной полиции. Подчеркивается, что авто превышало допустимую скорость.

"Буквально только что в Конотопе авто начальника полиции на пешеходном переходе сбило 10-летнего мальчика. Ребенок в тяжелом состоянии", – говорится в сообщении.

Скриншот: Facebook/dtp.kiev.ua

Напомним, 31 мая в г.Переяслав-Хмельницкий 5-летний мальчик попал в реанимационное отделение с тяжелой закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга, внутренне-мозговой гематомой и перелом височной кости. Травму ребенок получил во дворе по месту жительства.

Позже правоохранители заявили о возможной причастности к нанесению огнестрельных тяжких ранений ребенку двух полицейских. Правоохранители установили, что эти работники патрульной полиции 31 мая в Переяслав-Хмельницком во время отдыха употребляли спиртные напитки, потом договорились пострелять из огнестрельного оружия по металлическим банкам и другим предметам. В результате выстрелов попали в мальчика, находившегося на детской площадке.

Вечером 3 июня мальчик скончался в киевской больнице.

Действия двух сотрудников патрульной полиции позднее квалифицировали по п.2, п.12 ч.2 ст.115 (умышленное убийство малолетнего ребенка, совершенное по предварительному сговору группой лиц) и ч.2 ч.4. 296 УК Украины (хулиганство, совершенное группой лиц, с применением огнестрельного оружия, заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений). Подозреваемым грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Расследование проводит ГБР.

4 июня Голосеевский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца без возможности внесения залога полицейским, подозреваемым в умышленном убийстве ребенка.

Начальник ГУ Нацполиции в Киевской области Ценов подал в отставку после смерти мальчика.