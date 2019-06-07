Жестокий убийца, который нанес мужчине более 30 ножевых ранений, был приговорен к пожизненному лишению свободы. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева в Facebook.

Отмечается, что ввиду принципиальной позиции Киевской местной прокуратуры № 10 к пожизненному лишению свободы осужден мужчина за совершение жесткого убийства.

Как установило следствие, 33-летний ранее судимый мужчина, в результате конфликта со знакомым у него дома схватил нож и нанес товарищу более тридцати проникающих ножевых ранений в различные части тела, от которых последний скончался.

По материалам следствия, на следующей день после убийства преступник вернулся на место совершения преступления, чтобы похитить личные вещи погибшего.

Приговором Шевченковского районного суда г. Киева злоумышленника признан винным в совершении преступления, предусмотренного п. 13 ч. 2 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство) и приговорен к максимальному наказанию, предусмотренному Уголовным кодексом Украины - пожизненного лишения свободы.

Скриншот: Facebook/Прокуратура міста Києва

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