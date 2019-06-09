В воскресенье, 9 июня, в португальском Порту за кубок Лиги наций УЕФА сыграют Португалия и Нидерланды. Игра станет первым в истории финалом этого нового турнира. У футболистов Португалии есть существенный дополнительный стимул - вырвать победу в родном Порту. Начало игры в 21:45. Онлайн-трансляция доступна на канале Футбол 1.

"Страна" ведет подробный текстовый репортаж:

74 Навес, отличный пас пяточкой на ход и прострел с правого фланга. Но справляется португальская защита. А Криштиану Роналду отрабатывает в обороне

73 Штрафной у штрафной сборной Португалии

68 Намерены держать мяч под контролем "красные" и просто не давать его соперникам

66 Вратарь Португалии Руи Патрисиу спасает свою сборную! Раскрылись и мощно атакуют нидерландцы!

61 ГОООООООООООООООООООЛ! Контратака игроков сборной Португалии завершилась мощным ударом Гедеша! Вратарь дотягивается до мяча кончиками пальцев, но тот всё же залетает в угол! Команда КриРо открыла счёт в первом в истории финале турнира Лиги Наций!

60 Вторая замена в матче снова от тренера Голландии Рональда Кумана. Полузащитник Ван Де Бек на поле вместо Бергвейна.

56 После стандарта игроки Португалии побежали в контратаку, но до ворот довести мяч в этот раз не удалось

55 А сейчас уже футболисты Нидерландов прорвались почти до линии ворот Португалии, где Дилай в борьбе с защитой заработал угловой. Прям финал угловых

52 В следующей атаке сборной Португалии был пробег по правому флангу и прострел в штрафную, где Де Лихт в падении был вынужден просто выбивать мяч на еще один угловой.

51 А сейчас - угловой у нидерландских ворот. Опасно в штрафной, но гола нет!

49 Вейналдум выскочил один на один с португальским вратарем и лишь после его удара, отбитого Патрисиу, арбитр зафиксировал положение вне игры. Бодро начали вторую половину игры игроки Нидерландов!

46 Мяч оказался в руках вратаря Португалии Руи Патрисиу после атаки нидерландских футболистов

22:45 (45) С Богом! Поехали! Игра продолжается!

22:43 Команды возвращаются на поле. Первая замена в матче в составе Нидерландов. Вместо Бабеля на поле выходит Промес.

В перерыве - Песня моря

Видео: youtube.com/Maximus82867

45 Навес - удар - выше! И свисток на перерыв! Отдыхаем!

45 Контратака "красных" по правому флангу. Угловой!

42 Бьют и бьют игроки сборной Португалии по воротам Силлессена. Либо выше, либо ловит голландский воротник

39 И еще один удар наносит Бруно Фернандеш! Выше!

38 И еще один удар по воротам Нидерландов! Гола нет, но его опасность для голландцев нарастает.

37 Еще один удар по воротам Голландии пришелся в ноги защитникам. Но "красные" сейчас доминируют на поле.

Криштиану Роналду ехал в автобусе сборной и заметил стоящего на обочине ребенка с плакатом, на котором была просьба к нему. Он попросил остановить транспорт вышел и обнял больного лейкемией мальчика. А затем подарил юному болельщику еще и футболку.

31 Еще один удар, еще один угловой у голландских ворот. Удар Криштиану Роналду, и снова вратарь Голландии Яспер Силлессен ловит мяч. В падении из угла достал

29 Навес с правого фланга атаки - удар по воротам - вратарь ловит мяч.

28 Удар Криштиану Роналду по воротам "голубых". Угловой

25 Навес со штрафного к воротам Португалии, но борьбу проиграли игроки атаки Нидерландов

24 В финале турнира обе команды предпочитают не рисковать

22 Футболисты нидерландской сборной отобрали мяч и "голубые" побежали в свою атаку

21 И атака игроков сборной Португалии заканчивается угловым

19 Попытка Криштиану Роналду вырваться в контратаку. И нарушение правил в центре поля против него. Но без "желтой" решил арбитр.

18 А сейчас мяч контролируют уже игроки сборной Нидерландов

17 Бруно Фернандеш отдавал назад и мяч перехватил Бергвейн. Он сместился к полукругу перед штрафной Португалии и попытался пробить. Заблокировала защита и "красные" снова с мячом

16 "Голубые" потеряли мяч

15 "Голубые" с мячом

12 "Красные" разыграли стандарт с угла и всё тот же Бруно Фернандеш пробил! Но вновь не в ворота полетел мяч

11 Роналду отдал в штрафную на Бруно Фернандеша и португальцы заработали первый угловой в сегодняшней игре

8 Удар Бруно Фернандеша по воротам Голландии. Мимо!

7 Оппоненты "красных" португальцев, "голубые" голландцы - с мячом. Но потеряли его.

4 Падение в голландской штрафной, но свистка нет. Играем дальше!

2 Футболисты сборной Голландии после распасовки на своей половине поля запустили мяч вперед, но в борьбе нарушили правила у португальской штрафной. Мяч у красных.

21:45 (1) С Богом! Поехали! Игра началась!

21:43

Фото: uefa.com

21:42 Главный арбитр игры - испанец Альберто Ундиано Мальенко. Сегодня он завершает свою игровую судейскую карьеру.

21:39 И гимн Португалии:

Видео: youtube.com/XL Live

21:38 А теперь звучит гимн Нидерландов:

Видео: youtube.com/XL Live

21:36 Команды выходят на поле!

21:35 На стадионе в Порту звучит гимн футбольной Лиги наций:

Видео: youtube.com/m9sna9 kapysta

21:34 Кто кого?

Фото: uefa.com

21:33 Скоро всё начнется! Команды уже в подтрибунном помещении

21:28 Мистер нидерландец

Фото: uefa.com

21:25 На месте и собственно португальские болельщики.

Фото: uefa.com

21:24 Mike‏ сообщает, что на финальный матч с Порту приехали многочисленные английские болельщики. Их команда в полуфинале проиграла Нидерландам 3:1, но сегодня реабилитировалась - выиграв бронзу у сборной Швейцарии по пенальти.

Фото: twitter.com/MIKE_BROWNS_UK

21:18 Фактор Криштиану Роналду, фактор своего стадиона и фактор дополнительного дня отдыха играют сегодня за Португалию.

21:11 Мнение двух людей, отдающих предпочтение в сегодняшнем матче шансам Нидерландов. Очень спорно.

Фото: twitter.com/smesserschmidt

21:05 Появились стартовые составы команд:

Португалия: Патрисиу - защитники Семеду, Диаш, Фонте, Геррейру - полузащитники Перейра, Карвальо, Б. Фернандеш - нападающие - Б. Силва, Роналду, Гедеш

В резерве Фернанду Сантуша: Са, Бету, Канселу, Моутиньо, Соуза, Жота, Р. Силва, Невеш, Мариу Руи, Пицци, Фелиш

Нидерланды: Силлессен - защитники Думфрис, де Лигт, ван Дейк, Блинд - полузащитники де Роон, Ф. де Йонг, Вейналдум - нападающие Бергвейн, Депай, Бабель

На замене Рональда Кумана: Вермеер, Бизот, Хатебур, Аке, Преппер, Промес, ван Аанхолт, де Врей, Строотман, Вильена, Л. де Йонг, ван де Беек

Фото: uefa.com

20:50 Вот он, главный трофей Лиги наций УЕФА. 71-сантиметровый Кубок из стерлингового серебра.

Фото: УЕФА

20:40 Бригаду арбитров возглавит испанец Альберто Мальенко.

Накануне матча

Португалия. Португальцев считают фаворитами финала. Они более сыграны, чем голландцы. Кроме того, лидер сборной Криштиану Роналду, находится в отличной форме. При этом на поле не выйдет Пепе, который получил травму. Под вопросом участие Жоау Канселу.

Главный тренер португальцев Фернанду Сантуш сказал, что сам факт того, что сборная в финале - это уже достаточная мотивация для победы. Он не отрицает, что игроки устали, но, не в последнюю очередь, выиграть поможет сильная психология, которая поможет достичь желаемого.

Фото: Фернанду Сантуш

Нидерланды. Спортивные эксперты считают, что у этой команды огромные шансы на победу. Голландцы переживают период прогресса, кадровых проблем перед финалом турнира УЕФА у них нет. А в составе сыграют два победителя Лиги чемпионов - Ван Дейк и Вейналдум.

Главный тренер голландцев Рональд Куман настроен решительно. Перед матчем он напомнил, что на пути к финалу его подопечные обыграли Францию, Англию и Германию. И сказал, что играть в финале - это не давление, а удовольствие. "Было бы отлично победить Португалию на ее территории", - сказал он.

Фото: Рональд Куман

Битва за третье место

За третье место сегодня играли Англия и Швейцария. Судьба игры решилась в серии послематчевых пенальти. Англичане реализовали шесть пенальти, а затем их вратарь Пикфорд парировал удар швейцарского нападающего Йосипа Друмича - 6:5 и альбионцы заняли третье место.

Кстати, один забитый мяч в основное время все-таки было. Но гол Уолкера на 84-й минуте был отменен румынским арбитром Овидиу Хацеганом после просмотра VAR.

О Лиге Наций УЕФА

Футбольный турнир УЕФА был создан совсем недавно - он стартовал в 2018 году. За победу боролись 55 команд. На кону - Кубок и денежное вознаграждение. Также в этом сезоне победителю достанется 10,5 млн евро, за второе место положено 9 млн евро, за третье - 8 млн евро, за четвертое - 7 млн евро.

Планируется, что Лигу наций будут проводить раз в два года и определять победителя по нечетным годам. Она дает дополнительную возможность выхода в финальную стадию отборочных циклов Чемпионата мира по футболу и чемпионата Европы ряду национальных сборных.

Украина была посеяна в Лиге наций в Лиге В (в соответствии с рейтингом на конец европейской квалификации на ЧМ-2018) вместе с командами Чехии и Словакии. Подопечные Андрея Шевченко обеспечили себе первое место в группе B1 и повышение в классе. В следующий розыгрыш Лиги наций "сине-желтые" сыграют в элитном дивизионе А. Также они получили запасной вариант выхода на Евро-2020 в случае неудачи в отборочном турнире.

Триумфаторами Лиги В также стали Босния и Герцеговина, Дания и Швеция. Они пробились в элитный легион. А вот Словакия, Турция, Ирландия и Северная Ирландия

опустились в низшую лигу.

Из Лиги А в Лигу В опустились Польша, Германия, Исландия и Хорватия.

В Лиге С "лифтом" в Лигу на один класс выше могут похвастаться Шотландия, Финляндия, Норвегия и Сербия. А Кипр, Эстония, Словения и Литва вылетели из этой Лиги в самый слабый дивизион.

Ротация произошла и в дивизионе D. Там стали победителями и соответственно повысились в классе Грузия, Беларусь, Косово и Македония.