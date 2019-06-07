Молодежная сборная Украины по футболу пробилась в полуфинал чемпионата мира в Польше, минимально обыграв команду из Колумбии.

Команда Александра Петракова впервые в своей истории дошла до второго раунда плей-офф Мундиаля.

Чуть позже определился и соперник сборной Украины в полуфинале - это команда из Италии, которая без труда справилась со сборной Мали - 4:2.

В другом четвертьфиналы сыграют юниоры США против Эквадора. Стоит отметить, что с американцами Украина играла в групповом турнире, и справилась с ними (2:1), а Эквадор, проигрывая по ходу встречи с Уругваем, сумел не только отыграться, но и забить еще. В результате эквадорцы выиграли 3:1.

Также интересное противостояние ожидается в паре Южной Кореи и Сенегала.

Вторые четвертьфиналы будут сыграны завтра, 8 июня.

Колумбия U-20 – Украина U-20 0:1 (0:1, 0:0)

Гол: Сикан, 11-я минута.

Колумбия U-20: Мьер, Куэста, Сифуэнтес, Арройо (Сандоваль, 60), Переа (Карбонеро, 46), Пальма, Синистерра, Ангуло, Alvarado (Кайседо, 71), Эрнандес, Вера.

Украина U-20: Кучерук, Попов (Сафронов, 86), Бондарь, Конопля, Чех, Бескоровайный, Дришлюк, Корниенко, Булеца, Сикан (Супряга, 61), Кащук (Цитаишвили, 46).

Смотрите также видео победного гола украинцев.