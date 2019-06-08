Лидер партии "Видродження" Виктор Бондарь сообщил, что написал заявление о выходе из политической силы и слагает полномочия ее председателя. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Он отметил, что отдельные депутаты и члены партии хотят объединиться с "Оппозиционным блоком" (имеется в виду его "ахметовская" часть, которая объединилась с "Видродження" и партией "Доверяй делам" Труханова и Кернеса).

"Абсолютное большинство депутатов (группы "Видродження" - Прим.Ред.) поддерживают мою мысль и не вошли в состав этого объединения", - сказал политик.

Он добавил, что в этом предвыборном проекте не видит объединение Украины, а видит региональный проект юго-восточной части Украины, что "похоже на возрождение Партии регионов".

Также Бондарь добавил, что документы о сложении полномочий главы партии в выход из нее зарегистрированы в Министерстве юстиции.

Скриншот: Facebook/Виктор Бондарь

Как сообщалось, партии "Оппозиционный блок", "Партия мира и развития", "Наши", "Видродження" и "Доверяй делам" договорились об объединении с целью совместного участия во внеочередных выборах в Верховную Раду.

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