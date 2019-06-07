Сегодня, 7 июня, в центре Киева несколько сотен человек перекрыли у площади Льва Толстого улицу Большую Васильковскую, где находится кинотеатр "Киев".

Как рассказал корреспондент "Страны" с места события, активисты собрались здесь, чтобы не допустить "рейдерского захвата" здания.

Как сообщалось, сегодня в 10:00 утра в здание приехали представители муниципальной охраны, забаррикадировались в нем, ломают замки в кабинетах.

Пришедшие люди наигрывали на музыкальных инструментах лирические песни. Также виднелись плакаты с вопросом: "Почему КГГА ненавидит творчество?".

"Сейчас собрание людей превратилась в клуб по интересам. Люди гуляют, общаются между собой. Кто-то возмущается постерами на фасаде, кто-то пытается разобраться в сути конфликта. Как долго стоять будут - никто не знает. Но уже начали пропускать троллейбусы. Машины пока стоят", - рассказывает наш корреспондент.

Ранее мы публиковали фото, как несколько сотен людей перекрыли одну из центральных улиц Киева.

Также мы рассказывали, как на Закарпатье перекрыли международную трассу, чтобы добиться ее ремонта.