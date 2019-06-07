Музыкант и глава партии "Голос" Святослав Вакарчук говоря о ЛГБТ-сообществе и разрешении однополых браков заявил, что Украина страна равных прав и равных возможностей.

Об этом он сообщил в эфире телеканала "Украина" в пятницу вечером.

"У нас страна равных прав и равных возможностей", - сказал он, отвечая на вопрос об отношении к ЛГБТ сообществу и возможного разрешения на однополые браки.

Кроме того, отвечая на вопрос, поддерживает ли он использование каннабиса в медицинских целях, Вакарчук заявил, что "все, что спасает жизни людей, или лечит их, требует поддержки".

В то же время, относительно легализации проституции лидер партии "Голос" заявил, что на данный момент важно установить справедливость в украинских судах, "если мы сделаем это, то все другие вопросы будут урегулированы".

Касательно рынка земли, музыкант подчеркнул, что поддерживает возможность продажи земли, но отметил, что необходимо проработать все механизмы, чтобы малые фермеры и частные собственники земли не пострадали. "Необходимо сделать справедливый, открытый рынок земли, за это выступает партия "Голос", - добавил Вакарчук.

Ранее сообщалось, что в партии "Голос" Вакарчука состоит основатель агентства, занимавшегося черным пиаром против Зеленского.

Также мы писали, что Вакарчук рассказал, как будет совмещать чистую музыку и грязную политику, если его "Голос" пройдет в Раду.