Министерство регионального развития обновляет государственные строительные нормы.

В проекте новых ДБН "Предприятия торговли" указано, что при строительстве новых или реконструкции существующих торговых и торгово-развлекательных центров, супермаркетов и других магазинов для установки прозрачных дверей должно использоваться только травмобезопасное или армированное стекло. Об этом сообщает "Юрлига".

Новые ДБН, в которых содержится эта норма, будут действовать с 1 сентября этого года.

Минрегион считает, что внедрение новых ДБН:

повысит безопасность людей;

уменьшит вероятность ранений и травм в случае разбития стекла.

По словам заместителя Министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Льва Парцхаладзе, безопасное стекло обычно производится путем комбинирования обычного стекла с другими материалами, например, пластиком, или поддается специальной обработке. Армированное стекло еще лучше противостоит ударам и коррозиям, ведь имеет внутри сетку, выполненную из металлического провода. Главное свойство безопасного стекла - оно не рассыпается в случае разбития, чем минимизирует ранение и другие травмы.

Как сообщала "Страна", в Киеве с 1 сентября начнут устанавливать лифты в метро.

Также "Страна" сообщала про сроки, когда в украинском метрополитене появятся обычные туалеты.

Напомним также, что украинцам разрешили пристраивать к домам автоматизированные гаражи и стоянки.