В Василькове в Киевской области 2-летний ребенок провалился в канализационный люк. Об этом сообщает пресс-служба полиции региона в Facebook.

Отмечается, что происшествие произошло на территории одного из жилых комплексов Василькова. Маленький ребенок вместе с матерью шел по улице. Женщина держала малыша за руку, однако, когда он наступил на крышку люка, не удержала и ребенок провалился.

Мальчика отвезли в местную больницу на обследование медиками. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа и сотрудники ювенальной превенции. Аварийный люк оградили защитной лентой.

Правоохранители призвали родителей быть внимательными, гуляя с детьми, не позволяя им ходить по канализационным люкам. Ведь они, к сожалению, могут быть аварийными.

Фото: Facebook/Поліція Київської області

Ранее сообщалось, что в России женщина упала в канализационный люк и нашла там пропавшего ребенка.

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