Государственная судебная администрация определила механизм выплат денежного обеспечения сотрудникам Службы судебной охраны. Соответствующий приказ № 439 был подписан 6 мая 2019 года. Об этом сообщает "Юрлига".

Денежное обеспечение сотрудникам Службы судебной охраны (ССО) будут определять в зависимости от должности, специального звания, стажа службы, интенсивности и условий службы, почетного и спортивного звания. Соответствующие расходы будут осуществляться в пределах ассигнований, которые выделяются на содержание Службы судебной охраны.

Денежное обеспечение будет включать ежемесячные основные и дополнительные виды денежного обеспечения; единовременные дополнительные виды денежного обеспечения.

К ежемесячным основным видам денежного обеспечения относятся должностной оклад, оклад по специальному званию и надбавка за стаж службы.

К ежемесячным дополнительным видам денежного обеспечения относятся повышение должностного оклада, надбавки, доплаты, премия.

К единовременным дополнительным видам денежного обеспечения относятся вознаграждения и пособия.

Денежное обеспечение не будут выплачивать за время предоставления сотрудникам отпусков, по которым не предусмотрено сохранение зарплаты; за время отсутствия на службе без уважительных причин одни сутки и больше; за время пребывания на лечении в больничных заведениях сверх установленных действующим законодательством сроков.

Сотрудникам, которые самовольно оставили место службы, выплата денежного обеспечения приостанавливается со дня самовольного оставления места службы и возобновляется со дня возврата.

Выплата денежного обеспечения сотрудникам осуществляется ежемесячно в последний день месяца за текущий месяц. При приеме на службу денежное обеспечение сотрудникам будет насчитываться со дня назначения на должность. В случае увольнения со службы денежное обеспечение сотрудникам будет выплачиваться по день исключения из списков личного состава органа ССО включительно. За выполнение служебных обязанностей сверх установленного служебного времени, в выходные, праздничные и нерабочие дни денежное обеспечение сотрудникам дополнительно выплачивать не будут.

Сотрудникам, которые исполняли служебные обязанности в такие дни, кроме лиц, которые несут службу по графику сменности службы, соответствующее время для отдыха (в порядке компенсации) будут предоставлять в течение двух следующих месяцев. Индексация денежного обеспечения сотрудников осуществляется в порядке и размерах, установленных законодательством. В случае перемещения по службе (перевода, командировки, перехода), а также увольнения сотрудника со службы в Службе финансовое подразделение органа ССО обязано выплатить ему надлежащее денежное обеспечение, о чем сделать соответствующие записи в денежном аттестате по определенной в приказе форме.

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