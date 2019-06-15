В Европейском центральном банке (ЕЦБ) составляют свои прогнозы исходя из того, что средняя стоимость нефти в этом году составит $68,1 за баррель.

Согласно оценкам аналитиков банка, в следующем года она в среднем будет стоить $65,8 за баррель, а в 2021 году - $62,7 за баррель.

Кроме того, ожидается, что курс евро будет в районе $1,12 в 2019-2021 годах.

Ранее сообщалось, что цены на нефть пошли в активный рост на новостях из США о поддержке экономики. Рост произошел вслед за скачком фондового рынка США на заявлениях председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла о готовности американского Центробанка поддержать экономику в условиях торговых конфликтов.

Также мы писали, что в пятницу цены на нефть продолжили рост, возвращаясь на прежний уровень.