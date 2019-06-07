Министерство регионального развития предусмотрело обязательное обустройство туалетов при проектировании новых станций метро или при проведении их реконструкции.

Новые ДБН "Метрополитены", в которых содержится эта норма, будут действовать с 1 сентября этого года. Об этом сообщает "Юрлига".

Заместитель Министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Лев Парцхаладзе указал, что сегодня в действующем ДБН "Сооружения транспорта. Метрополитены" отсутствует норма относительно проектирования общественных туалетов для пассажиров. Но во многих странах Европы, в частности, Франции, Великобритании и Австрии это нормальная практика. Общественные туалеты при входе на станциях там есть.

Согласно новому ДБН, во время нового строительства и реконструкции должны предусматриваться санузлы в пределах вестибюля станции, то есть, на входе/выходе к ним. Санузлы должны обязательно быть доступными для всех групп населения и учитывать потребности людей с инвалидностью и других маломобильных групп.

Как уже писала "Страна", в метро установят системы автоматического распознавания чрезвычайных ситуаций.

Также в киевском метро сообщили, когда в подземке полностью исчезнут жетоны.