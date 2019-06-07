В пятницу, 7 июня, цена на золото поднялась до максимальной отметки с августа 2018 года на фоне ожиданий того, что центробанки мира, в том числе Федеральная резервная система США, начнут снижать ставки для стимулирования экономического роста, сообщает Financial Times.

Отмечается, что котировки золота на нью-йоркской бирже выросли на 1%, до $1348,3 за тройскую унцию. С начала недели драгметалл подорожал на 3%.

Как пишет издание, золото, считающееся защитным активом, растет в цене на фоне усиления рисков замедления роста глобальной экономики, вызванного ухудшением отношений между США и Мексикой. Кроме того, спрос на такие активы поддерживается слабыми статданными.

Как стало известно в пятницу, число рабочих мест в экономике США в мае увеличилось на 75 тыс. человек. Результат оказался гораздо хуже прогноза: аналитики в среднем ожидали повышения на 180 тыс., сообщает MarketWatch.

На фоне столь слабых статданных аналитики Barclays пересмотрели свой прогноз относительно ставки в США и теперь ожидают, что Федрезерв может снизить базовую процентную ставку сразу на 0,5 процентного пункта в июле и еще на 0,25 п.п. в сентябре.

Ранее сообщалось, что из-за долгов Украина стала терять золотовалютные резервы.

Также мы писали, что Венесуэла продала золота из госрезерва на $570 миллионов.