В четверг, 6 июня, на Днепровской набережной Киева автомобиль Volvo столкнулся с мотоциклом. В результате ДТП пострадал мотоциклист. Видео столкновения публикует Киев оперативный в Facebook.

Авария случилась около 19:00. Как выяснилось, мотоциклист якобы пытался обогнать легковушку, но водитель Volvo не смог уступить дорогу, в результате чего и произошло столкновение.

В результате ДТП пострадал водитель мотоцикла. Его госпитализировали в срочном порядке медики скорой помощи. Как рассказали полицейские, во время госпитализации он находился в сознании.

На месте происшествия работали два наряда патрульной полиции и карета скорой помощи. Детали аварии устанавливают правоохранители.

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