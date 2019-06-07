В селе Кожанка Киевской области в результате взрыва газового баллона пострадала 3-летний ребенок. Об этом сообщает Киев Оперативный.

Газовый баллон взорвался в салоне автомобиля, где находились отец-водитель и его 3-летний сын.

Установлено, что газовый баллон емкостью 30 литров мужчина привез к месту жительства в собственном автомобиле для бытовых нужд. Когда припарковал авто, произошел взрыв.

Ребенка доставили в реанимационное отделение больницы, где медики диагностировали 40% ожогов тела. Водитель получил ожоги рук.

На месте происшествия работают спасатели, следственно-оперативная группа Фастовского отдела полиции, работники ювенальной превенции. Устанавливаются все обстоятельства и причины трагедии, опрашиваются свидетели.

Фото: facebook.com/KyivOperativ

Как сообщала "Страна", под Днепром взрывом до основания разрушен частный дом и повреждены еще три. Правоохранители сообщают, что взрыв был без горения.

Напомним, что в Харькове напротив здания ОГА взорвалась волонтерская палатка.