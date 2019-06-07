Сегодня в Киеве, около 20:00 несколько сотен человек перекрыли у площади Льва Толстого улицу Большую Васильковскую, на которой находится кинотеатр "Киев".

Активисты утверждают, что собрались здесь, чтобы не допустить "рейдерского захвата" здания. Об этом сообщает корреспондент "Страны" с места событий.

В настоящий момент четких требований присутствующие не сформулировали. Также в массовке нет явных лидеров. Как долго будут стоять - тоже не объясняют.

В толпе говорят, что собравшиеся выступили против киевской власти, которая хочет незаконно отобрать кинотеатр у арендатора.

"Киеввласть хочет отжать такими методами кинотеатр. Мы против. Все эти титушки, муниципальная варта. Они должны уйти, а все вопросы с арендой должны решаться по закону", - рассказал один из активистов.

Фото: Страна.ua

Сегодня, 7 июня, в здании кинотеатра проводилась инвентаризация. Ответственными за ее проведение выступили сотрудники Департамента коммунальной собственности Киева и балансодержатель кинотеатра - коммунальное предприятие "Киевкинофильм". Однако СМИ сообщали о силовом захвате. Также начальник Главного управления Нацполиции Киева Андрей Крищенко подтвердил в эфире телеканала информацию о задержании десятка людей.

Напомним, еще зимой стало известно, что кинотеатр "Киев" на Большой Васильковской могут закрыть, так как культурному центру не продлевали срок аренды. Комплекс кинотеатра находится в коммунальной собственности. Его в течение двух десятилетий использует ООО "Культурный центр "Кинотеатр "Киев".

В апреле сеть "Синема Центр" выиграла аукцион на аренду столичного кинотеатра Киев, предложив арендную плату в 2 169 253 гривны ежемесячно, что в 48 раз выше суммы, которую предыдущей арендатор платил в бюджет города (около 45 тысяч гривен в месяц). Победившая в конкурсе фирма записана на панамскую компанию, однако известно, что учредителями сети Cinema City являются бывшие совладельцы телеканала 1+1 Александр Роднянский и Борис Фуксман.