Президент Украины Владимир Зеленский выразил "благодарность" народным депутатам Верховной Рады за то, что они не приняли предложенные им законопроекты. Видеообращение глава государства опубликовал на своей странице в Facebook.

"Президент должен быть объективным. Поэтому когда есть за что – нужно хвалить. Я хочу похвалить и от чистого сердца сказать нашей ВР огромное спасибо. Удивлены? Я объясню. После роспуска парламента у меня были мысли: а вдруг я ошибся? Возможно, я зря их распустил? Может, депутаты готовы работать и принимать важные решения? Что сделали депутаты за эти дни? Оставили мажоритарку, оставили неприкосновенность, оставили старых министров, оставили старых силовиков на должностях, оставили возможность не отвечать за незаконное обогащение", - отметил президент.

В то же время он поблагодарил нардепов, что "доказали всей стране, что решение о роспуске парламента было правильным".

"Как много они оставили следующим поколениям – своим детям и внукам. Спасибо. Спасибо, что своим плодотворным трудом доказываете всей стране, что решение о роспуске Рады было правильным. Что перед парламентскими выборами не вводите народ в заблуждение, не пытаетесь понравиться избирателям, а остаетесь собой: продолжаете прогуливать и кнопкодавить, подтверждать все те горячие слова, которые вам адресуют граждане. Они все заслуженные", - добавил президент.

Зеленский отметил, что сейчас уровень поддержки парламента составляет 4%.

"Уровень вашей поддержки был 4%, но спасибо, что не останавливаетесь и продолжаете пробивать дно. Люди все видят и все понимают, 21 июля они все это оценят обязательно. Поэтому сделаем их еще раз", - подытожил Зеленский.

Ранее сообщалось, что Зеленский отказался вносить законопроекты в нынешнюю Раду.

Также мы писали, что у Зеленского рассказали, что намерены делать после провала в Раде законопроектов президента.