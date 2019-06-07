"Спасибо, что продолжаете пробивать дно". Зеленский поблагодарил депутатов, которые показали, что они распущены не зря
Президент Украины Владимир Зеленский выразил "благодарность" народным депутатам Верховной Рады за то, что они не приняли предложенные им законопроекты. Видеообращение глава государства опубликовал на своей странице в Facebook.
"Президент должен быть объективным. Поэтому когда есть за что – нужно хвалить. Я хочу похвалить и от чистого сердца сказать нашей ВР огромное спасибо. Удивлены? Я объясню. После роспуска парламента у меня были мысли: а вдруг я ошибся? Возможно, я зря их распустил? Может, депутаты готовы работать и принимать важные решения? Что сделали депутаты за эти дни? Оставили мажоритарку, оставили неприкосновенность, оставили старых министров, оставили старых силовиков на должностях, оставили возможность не отвечать за незаконное обогащение", - отметил президент.
В то же время он поблагодарил нардепов, что "доказали всей стране, что решение о роспуске парламента было правильным".
"Как много они оставили следующим поколениям – своим детям и внукам. Спасибо. Спасибо, что своим плодотворным трудом доказываете всей стране, что решение о роспуске Рады было правильным. Что перед парламентскими выборами не вводите народ в заблуждение, не пытаетесь понравиться избирателям, а остаетесь собой: продолжаете прогуливать и кнопкодавить, подтверждать все те горячие слова, которые вам адресуют граждане. Они все заслуженные", - добавил президент.
Зеленский отметил, что сейчас уровень поддержки парламента составляет 4%.
"Уровень вашей поддержки был 4%, но спасибо, что не останавливаетесь и продолжаете пробивать дно. Люди все видят и все понимают, 21 июля они все это оценят обязательно. Поэтому сделаем их еще раз", - подытожил Зеленский.
Ранее сообщалось, что Зеленский отказался вносить законопроекты в нынешнюю Раду.
Также мы писали, что у Зеленского рассказали, что намерены делать после провала в Раде законопроектов президента.