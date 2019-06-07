В Киеве будут судить банду таксистов-клофелинщиков, промышлявших у ресторанов и ночных клубов
Три злоумышленника в составе в преступной группы совершали разбойные нападения на граждан с использованием сильнодействующих лекарственных препаратов. Своих нетрезвых жертв они, под видом таксистов, поджидали у выходов из ночных клубов и ресторанов.
Об этом сообщает прокуратура города Киева.
Доказательства по 18 эпизодам их деятельности собраны работниками Подольского отдела полиции Киева под процессуальным руководством Киевской местной прокуратуры №7.
Сотрудниками предварительного расследования установлено, что указанные злоумышленники передвигались по городу на автомобиле с "шашкой" такси и подыскивали в общественных местах, у ночных клубов и ресторанов граждан, находившихся в состоянии алкогольного опьянения.
В дальнейшем злоумышленники знакомились с потерпевшими и в ходе общения с последними незаметно для них подсыпали в напиток сильнодействующий лекарственный препарат, который приводит к потере сознания.
Когда пострадавшие в результате действия лекарственного препарата теряли сознание, преступники забирали у них мобильные телефоны, украшения, денежные средства и другие ценные вещи, и в случае, если это было возможно - направлялись к ним домой, откуда также похищали ценные вещи.
Они были задержаны 08.03.2019 непосредственно после совершения очередного преступления. Их взяли под стражу.
В настоящее время собраны доказательства о совершении указанными лицами не менее 18 эпизодов разбойных нападений и вручено уведомление о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 187 УК Украины (разбой, совершенный организованной группой).
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до пятнадцати лет с конфискацией имущества.
Фото: facebook.com/KyivOperativ
Как сообщала "Страна", в Киеве осудят банду женщин-клофелинщиц. Преступники подбирали жертву, знакомились и предлагали вместе выпить. Во время застолья подливали в напитки клофелин. Когда потерпевшие теряли сознание, злоумышленники отбирали у них деньги и ценные вещи.
Отметим, что в Киеве поймали подозрительного мужчину с гранатой в сумке.