США ввели новый, широкий пакет санкций против Ирана, которые направлены против нефтеперерабатывающего бизнеса страны, который является одним из основных источников финансирования исламской революции. Об этом говорится в официальном сообщении Министерства финансов США.

В списке санкций указана иранская компания Persian Gulf Petrochemical Industry Co, а также почти четыре десятка ее дочерних предприятий и иностранных компаний-агентов продажи иранской нефти. Эта компания отвечает за половину экспорта продуктов нефтехимической промышленности Ирана и владеет около 40% иранских предприятий в этой отрасли.

В Минфине США отмечают, что благодаря деятельности Persian Gulf Petrochemical Industry Co иранское руководство и Корпус стражей исламской революции получали миллиарды долларов. Как подчеркнули в администрации США, введенные ограничения стали частью кампании "максимального давления" на Иран, направленного на изоляцию этой страны на международных рынках.

Как сообщала "Страна", ранее Трамп подтвердил отправку солдат на Ближний Восток для противостояния Ирану.

Также в Иране грозят нанести удар в голову, если США применят авианосцы.