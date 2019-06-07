В конце первой недели лета в пятницу, 7 июня, безналичный курс доллара упал на 16 копеек, остановившись в рамках 26,50-26,54 грн./$. Об этом сообщил начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко, передает UBR.ua.

Всего за неделю валютный курс опустился на 32 копейки. Банкиры сообщали о стабильных продажах валюты при небольшом спросе со стороны импортеров. При этом доллара хватило всем, включая Нацбанк, который наращивает свои резервы.

"По словам участников рынка, как только национальная единица начала укрепляться, вышел регулятор с небольшим объемом покупки иностранной валюты. Когда НБУ ушел с торгов украинская гривна продолжила укрепляться", — рассказал директор департамента казначейства Пиреус Банка Игорь Якобчук.

Финансисты высчитали, что НБУ приобрел порядка $20 млн., и говорят, что проводил сделки возле уровня 26,55 грн./$.

"Сегодняшний день прошел под влиянием эффекта конца недели, корректирующего валютные стратегии участников рынка в консервативную сторону. Умеренный ревальвационный тренд продолжился на преобладании предложения над спросом, затаившимся в ожидании еще более выгодных курсовых индикаторов, и максимальной синхронизации наличного рынка с котировками межбанка", — обрисовал UBR.ua ситуацию директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.

Вчера главными продавцами доллара называли иностранцев, потому сразу прогнозировали покупки ими гривневых гособлигаций 11 июня. На втором и третьем местах по объемам валютных продаж были банки и экспортеры. Сегодня же нерезиденты и банки отошли на второй план, и главными заводилами на рынке стали украинские корпорации.

На наличном рынке "американец" подешевел в среднем на 15 копеек. При этом средняя цена доллара на продаже людям расширилась до 26,65-26,85 грн./$. Самый низкий курс продажи к вечеру находился на уровне 26,54 грн./$, а самый высокий — на 27,10 грн./$. Выкуп валюты у населения происходил в рамках 26,25-26,53 грн./$.

Дальнейшее курсовое движение будет зависеть от одного фактора — долгового. То есть от размещения в будущий вторник, 11 июня, нового выпуска гривневых гособлигаций Минфина. А также от результатов погашения на будущей неделе трехмесячных ОВГЗ. Важно, чтобы иностранцы, которые получат значительную часть выплаты перевложились в бумаги нового выпуска. В этом случае, не будет большого спроса на доллар и паники на межбанке.

"10 июня безналичный рынок, скорее всего, будет открываться в рамках 26,50-26,60 грн./$. А вот дальнейшее курсовое движение будет зависеть от валютных продаж нерезидентов, а также от их дальнейших планов после погашения старых ОВГЗ", — сказал Юрий Гриненко.

Не далеко ушел прогноз Олега Куринного — 26,55-26,65 грн./$.

Ранее сообщалось, что банкиры объяснили, почему курс доллара в Украине растет без остановок.

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