Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй официально перестала быть лидером Консервативной партии Великобритании. Об этом в пятницу, 7 июня, сообщает британская газета The Daily Telegraph.

Подтверждением этому стали письма, которые Мэй направила председателю и заместителю председателя комитета консерваторов 1922 британского парламента Чарльзу Волкеру и Шерил Гиллан соответственно.

"Письма были отправлены в частном порядке, их текст не будет официально опубликован", - отмечает газета. Также сообщается, что письма были "короткими и теплыми".

При этом Мэй останется на посту премьер-министра Великобритании до тех пор, пока Консервативная партия не изберет ее преемника.

Претенденты на пост лидера консерваторов, а, соответственно, и премьер-министра Великобритании, представят свои кандидатуры 10 июня. Голосования по кандидатурам среди британских депутатов-консерваторов начнутся в парламенте 13 июня.

Ожидается, что нового лидера консерваторов выберут на неделе, начинающейся 22 июля, поэтому Мэй может остаться на посту премьера еще шесть недель.

О желании бороться за руководство Консервативной партии Великобритании заявили 11 политиков. Наиболее вероятными кандидатами на должность премьер-министра Великобритании СМИ считают бывшего главу МИД Великобритании Бориса Джонсона, нынешнего главу МИД Великобритании Джереми Ханта, бывшего лидера палаты общин Великобритании Андреу Лидсом, а также министра окружающей среды Майкла Гоува.

Тереза Мэй объявила о решении отказаться от руководства Консервативной партии из-за сложностей с Brexit. Так, британский парламент многократно отвергал согласованную с Брюсселем сделку по Brexit, в результате чего выход Великобритании из ЕС пришлось перенести на 31 октября 2019 года.

Как сообщала "Страна", голосование за персону нового премьер-министра Великобритании состоится в период с 22 по 28 июля. Окончательный выбор будут делать рядовые члены Консервативной партии. Итоги проведенного среди них голосования станут известны не ранее 22 июля.

Отметим, что по данным журналистов, большинство членов ЕС поддержат еще одну отстрочку по Брекзиту.