В Украине в субботу, 8 июня, на большей части территории обещают грозы. Днем в западных, центральных, Одесской, Сумской и Харьковской областях местами возможен град и шквалы, температура ночью 13-18°, днем 26-31°. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Ветер восточный и юго-восточный, 5-10 м/с. Средняя температура ночью +13...+18°, на побережье морей до +21°, днем +26...+31°, в западных областях +23...+28°. В Киеве и области завтра также местами пройдут кратковременный дождь с грозой. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. В столице температура ночью +16...+18°, днем +28...+30°, в Киевской области ночью +13...+18°, днем +26...+31°.

На 9 июня синоптики прогнозируют в западных и северных областях, а также в центральных и южных - местами кратковременные дожди, грозы, на остальной территории - без осадков. Ветер восточный и юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью +14...+19°, на побережье морей до +22°; днем +26...+31°, 9 июня на Прикарпатье +22...+25°.

В Киевской области 9-10 июня прогнозируют кратковременные дожди с грозами. Ветер восточный и юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью +14...+19°, днем +27...+32°.

Погода в Украине 7 июня. Фото: meteo.gov.ua

Погода в Украине 8 июня. Фото: meteo.gov.ua

Как сообщала "Страна", синоптики обещают на конец недели ливни, грозы по всей Украине и температуру до +29 градусов.

Также мы писали о том, что в пятницу в Украине в двух областях может быть сухо.