В Центральной избирательной комиссии (ЦИК) заявили, что при изготовлении печатной продукции для проведения досрочных выборов в Раду, могут возникнуть проблемы. Об этом пишет УНИАН.

6 июня в "Урядовом курьере" был опубликован приказ Минэкономразвития, согласно которому Комиссии разрешили разбивать крупные закупки на малые и заключать прямые договора без объявления тендера. Также в ведомстве разъяснили, что ЦИК не нужно проводить открытые торги на закупку бюллетеней, ведь закон о публичных закупках не распространяется на изготовление бланков документов

Однако, по данным председателя ЦИК Евгения Радченко, без проблем могут быть напечатаны только избирательные бюллетени, а относительно другой печатной продукции могут возникнуть проблемы.

"Я подчеркиваю, что есть еще целый ряд продукции печатной, которая должна использоваться в соответствии с законом о выборах народных депутатов ... В частности, это плакаты партий - субъектов избирательного процесса, по которым объявлены торги, и они нигде не отменены, так как оснований их отменять нет. И они состоятся, и все успеем сделать в случае, если не наступят обстоятельства, предусмотренные законом о публичных закупках, которые сделают невозможным проведение тендера", - сказал Евгений Радченко.

Согласно законодательству, тендер состоится, если будет больше, чем один участник, если будут надлежащим образом оформлены документы участников и не будет жалоб в Антимонопольный комитет. По его словам, кроме плакатов, это бланки протоколов окружных избирательных комиссий о результатах подсчета голосов, акты и другие документы, необходимые для обеспечения деятельности избирательных комиссий. В ЦИК сомневаются, что вся печатная продукция будет напечатана вовремя, сомнений нет только по поводу бюллетеней.

Ранее в ЦИК много раз жаловались, что проведение досрочных выборов в Раду не позволяет уложиться в срок, предусмотренный законодательством.

В Комиссии призывали власть изменить избирательное законодательство и заявляли, что их позиция совпадает с проектом закона, зарегистрированным в парламенте и определенным президентом как неотложный, который Рада так и не внесла в повестку дня.