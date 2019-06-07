Федеральная полиция Австралии в Мельбурне изъяла 37 килограммов героина и 1,6 тонны метамфетамина.

Об этом сообщается на сайте австралийской полиции, передает Громадське.

Фото: afp.gov.au

Отмечается, что рекордный груз запрещенных веществ был обнаружен во время рентгеновского обследования груза: запаянные в вакуумные контейнеры, наркотики были спрятаны внутри динамиков.

Правоохранители оценили стоимость изъятого героина в 18,5 млн долларов, а груз метамфетамина стоит на черном рынке Австралии около 1,2 млрд долларов.

Фото: afp.gov.au

Ранее сообщалось, что в Киеве полицейские привезли на встречу с журналистами 300 кг героина. Партия героина была изъята у задержанных пяти граждан Турции и одного азербайджанца, которые подозреваются в причастности к контрабанде наркотиков в страны Европейского Союза.

Также мы писали, что суд в Киеве арестовал четырех подозреваемых в контрабанде 600 кило героина.