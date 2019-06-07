В пятницу, 7 июня, футболисты юниорской сборной Украины по футболу (до 20 лет) выиграли четвертьфинал чемпионата мира. Матч против сборной Колумбии завершился со счетом 1:0.

Единственный гол в матче на 11-й минуте встречи, выиграв борьбу с голкипером и полевым игроком, забил нападающий "Мариуполя" Даниил Сикан. Контракт футболиста принадлежит "Шахтеру".

В полуфинале мирового турнира наша сборная сыграет против Италии, либо Мали. Он пройдет 11 июня в Гдыне (Польша).

Видео: youtube.com/Football & Sport UA

Как сообщала "Страна", финал Лиги Наций станет последним матчем в карьере известного судьи. УЕФА доверила обслуживать этот матч в качестве главного рефери испанцу Альберто Ундиано Мальенко.

В свободное от судейства время он работает социологом. Владеет испанским, английским и французским языками.

Напомним, где смотреть матч Украина - Сербия отбора на Евро-2020.