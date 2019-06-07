Посольство США в Украине предупреждает, что американцам стоит избегать скопления людей и демонстраций в Украине из-за предстоящих выборов в Верховную Раду. Об этом свидетельствует сообщение на сайте посольства.

"Ожидается, что парламентские выборы в Украине состоятся 21 июля. Риск насилия усиливается во время избирательных периодов и в процессе подготовки предыдущих выборов связанные с выборами демонстрации привели к насилию", - сказано в сообщении.

Американцам в Украине из-за выборов, по мнению посольства, стоит избегать массовых собраний и мест скопления людей, ожидать более усиленного обычного присутствия полиции, перекрытия улиц, ограничения и обысков.

Также рекомендуется следовать инструкциям украинских правоохранительных органов и следить за новостями в местных СМИ.

Напомним, 24 мая в Украине стартовала кампания по досрочным выборам в Раду. Само голосование должно состояться 21 июля 2019 года.

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