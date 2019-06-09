Глава Минздрава Ульяна Супрун сообщила про мелкие детали, которые дети любят пробовать на вкус, после чего в организме малыша могут появится фрагменты игрушек, монеты, булавки, батарейки, серьги или цепочки.

И даже сами родители иногда не успевают моргнуть глазами, как ребенок может проглотить или вдохнуть какую-то безделушку. Как не допустить этого и что делать в случае, если ребенку удалось проглотить или вдохнуть какую-то безделушку, она написала на своей странице в Facebook.

По словам Супрун, в течение года в приемное отделение хирургии "Охматдета" обращается около полутысячи детей с жалобами на проглатывание инородных тел. Каждый четвертый ребенок - требует госпитализации в больницу.

"Попадая в дыхательные пути или желудочно-кишечный тракт, посторонние предметы могут нести серьезную угрозу для здоровья и жизни ребенка. В зоне риска оказываются дети от 1 до 3 лет - они чаще всего едят то, что совсем несъедобное. Зафиксированы случаи проглатывания булавок в возрасте 1, 7 и 9 месяцев", - написала Супрун в соцсети.

Часто неприятности происходят вследствие того, что родители оставляют ребенка без присмотра или же сознательно позволяют играть предметами, которые содержат опасные детали. Бывают также случаи, когда старшие братья или сестры во время игры "кормят" меньших батарейками, монетами, стеклянными шариками для декора.

Что глотают дети и чем это опасно:

Кнопкоподобные литиевые батарейки . Они широко используются, как элементы питания во многих предметах быта и игрушках. Попадая в пищеварительный тракт, батарейка за короткий промежуток времени нагревается до температуры более 100 градусов. Поэтому из нее вытекает электролит, что приводит к тяжелым ожогам и язвам слизистых оболочек.

. Они широко используются, как элементы питания во многих предметах быта и игрушках. Попадая в пищеварительный тракт, батарейка за короткий промежуток времени нагревается до температуры более 100 градусов. Поэтому из нее вытекает электролит, что приводит к тяжелым ожогам и язвам слизистых оболочек. Детские конструкторы , которые часто содержат много маленьких высокомощных магнитов. В случае проглатывания органы (желудок, кишечник), которые находятся между магнитами подвергаются воздействию высокого давления - в результате притяжения магнитов друг к другу. После чего возникает нарушение кровоснабжения в этой зоне, некроз стенки или кишечная непроходимость. В таком случае ребенок будет нуждаться в сложной операции.

, которые часто содержат много маленьких высокомощных магнитов. В случае проглатывания органы (желудок, кишечник), которые находятся между магнитами подвергаются воздействию высокого давления - в результате притяжения магнитов друг к другу. После чего возникает нарушение кровоснабжения в этой зоне, некроз стенки или кишечная непроходимость. В таком случае ребенок будет нуждаться в сложной операции. Популярные сегодня гидрогелевые шарики , которые широко используются для интерьера, украшений для растений. Когда такие шарики попадают в желудок, они могут значительно увеличиваться в объеме и приводить к кишечной непроходимости.

, которые широко используются для интерьера, украшений для растений. Когда такие шарики попадают в желудок, они могут значительно увеличиваться в объеме и приводить к кишечной непроходимости. Небезопасен также Безоар. Это инородные тела, которые формируются при постоянном глотании некоторых веществ натурального или синтетического происхождения, постепенно накапливаются в желудке. Безоар может формироваться от нескольких дней до неопределенного промежутка времени. Они могут достигать очень больших размеров и заполнять весь объем желудка. Долгое время это может не вызывать никаких симптомов. С увеличением размера Безоара в желудке, появляются боль и тяжесть, снижение аппетита, тошнота и рвота, потеря веса. Большие Безоары могут вызывать тяжелые осложнения: кишечную непроходимость, язвы, перфорации, кровотечения. Чтобы их устранить - требуется оперативное вмешательство.

Как уберечь ребенка от глотания посторонних предметов:

Обращайте внимание на возрастные ограничения - не давайте маленьким детям те игрушки, которые не предусмотрены для их возраста. Игрушки для детей старшего возраста могут содержать мелкие детали.

Не оставляйте мелкие вещи в зоне доступности ребенка. Храните деньги в кошельках, батарейки - в ящиках, а украшения в шкатулках. Все это не менее важно, чем постоянно убирать дома и прятать от детей лекарства.

Не используйте предметы быта (пульт от телевизора, часы, электронные весы и т.д.) для игрушки или отвлечения детей.

Если дети совсем маленькие, постарайтесь не покупать домой ничего, что имеет маленькие магниты и игрушки, для работы которых требуются маленькие батарейки.

Если у вас нескольких детей, попробуйте объяснить старшим, какие предметы опасно давать малышам. Предложите сразу прятать такие вещи. Родителям необходимо немедленно и обязательно обратиться к врачу: если ребенок проглотил батарейку любого размера один или несколько магнитов; любое инородное тело, которое вызывает слюнотечение, рвоту, невозможность самостоятельно глотать, любое инородное тело, которое имеет колющие, режущие или острое строение.

Фото: facebook.com/ulanasuprun

Как сообщала "Страна", в детдома с 2020 года не будут принимать деток при живых родителях.

Напомним, Ульяна Супрун заявила о готовности сотрудничать с президентом Владимиром Зеленским.

Ранее Супрун рассказала про эффективный "метод кенгуру", обеспечивающий контакт между новорожденным и мамой, который считается стандартом выхаживания недоношенных детей.