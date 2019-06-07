В Киеве поймали подозрительного мужчину с гранатой в сумке. Фото
Сотрудники полиции в Днепровском районе Киева задержали мужчину с гранатой. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Киева в пятницу.
Фото: kyiv.npu.gov.ua
"Взрывоопасный предмет у злоумышленника изъяли в сумке. Начато уголовное производство", - сказано в нем.
Отмечается, что работники угрозыска вместе с участковыми Днепровского управления полиции на улице Марганецкой заметили подозрительного мужчину.
Проверяя документы и содержимое сумки полицейские обнаружили предмет, похожий по гранату РГД-5 с запалом, поэтому вызвали следственно-оперативную группу и взрывотехников. В результате мужчина был задержан.
Фото: kyiv.npu.gov.ua
Задержанный - уроженец Черкасской области, 1977 года рождения, ранее был судим за грабеж и хранение наркотиков.
Начато уголовное производство по части 1 статьи 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса.
Ранее сообщалось, что в киевской квартире возле Минобороны нашли гранаты и патроны.
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