Сотрудники полиции в Днепровском районе Киева задержали мужчину с гранатой. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Киева в пятницу.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

"Взрывоопасный предмет у злоумышленника изъяли в сумке. Начато уголовное производство", - сказано в нем.

Отмечается, что работники угрозыска вместе с участковыми Днепровского управления полиции на улице Марганецкой заметили подозрительного мужчину.

Проверяя документы и содержимое сумки полицейские обнаружили предмет, похожий по гранату РГД-5 с запалом, поэтому вызвали следственно-оперативную группу и взрывотехников. В результате мужчина был задержан.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Задержанный - уроженец Черкасской области, 1977 года рождения, ранее был судим за грабеж и хранение наркотиков.

Начато уголовное производство по части 1 статьи 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса.

Ранее сообщалось, что в киевской квартире возле Минобороны нашли гранаты и патроны.

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