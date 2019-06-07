В посольстве США в Украине заявили, что заказчики убийства активистки Екатерины Гандзюк должны быть привлечены к ответственности. Об этом сказано в заявлении посольства в Twitter.

"Екатерина Гандзюк, ее родные и друзья заслуживают правосудия. Мы продолжаем внимательно следить за судебным процессом и надеемся, что все заказчики убийства Екатерины Гандзюк будут быстро привлечены к ответственности", - сказано в сообщении.

Скриншот: Twitter/ U.S. Embassy Kyiv

Напомним, 31 июля 2018 года советника мэра Херсона Екатерину Гандзюк возле подъезда ее дома облили серной кислотой. В начале ноября на 34-м году жизни пострадавшая умерла.

6 июня в Покровском райсуде Днепропетровской области утвердили сделку со следствием обвиняемых в нападении на общественную активистку Екатерину Гандзюк. Координатора нападения на Гандзюк Сергея Торбина приговорили к 6,5 годам тюрьмы. Никиту Грабчук, непосредственно напавшего на активистку - к 6. Владимир Васянович и Вячеслав Вишневский получили приговор - 4 года заключения, Виктор Горбунов - 3 года. Сначала их обвиняли в убийстве, но в ходе расследования сменили обвинение на причинение тяжких телесных повреждений.

Также мы писали, что в апреле следствие изменило подозрение Владиславу Мангеру с заказного убийства Екатерины Гандзюк на заказ избиения. Теперь речь идет о статье 121 ч. 2 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает лишение свободы от 7 до 10 лет. До этого его обвиняли в организации убийства и умышленном убийстве, которое предусматривало лишение свободы от 10 до 15 лет или пожизненное заключение.