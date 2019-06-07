В пятницу, 7 июня, под Киевом были спасены три члена экипажа самолета, совершившего аварийную посадку на воду вблизи села Чайка. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"7 июня в 15:16 от командира экипажа самолета Ан-2 руководителю полетов аэродрома "Чайка" поступила информация о том, что по техническим причинам самолет будет садиться на воду вблизи с. Чайка. 15:38 самолет совершил аварийную посадку на воду", - говорится в сообщении.

В 16:30 подразделениями ГСЧС спасены три члена экипажа самолета АН-2, они были доставлены на берег и переданы сотрудникам скорой медицинской помощи. Состояние здоровья удовлетворительное.

Фото: dsns.gov.ua

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