Народного артиста РФ Александра Панкратова-Черного экстренно госпитализировали в Москве во время съемок, после того, как у него случился обморок, передает "5 канал".

Отмечается, что актер почувствовал недомогание на детской площадке на Фрунзенской набережной, после чего к нему приехали медики и увезли в первую городскую больницу.

Как сообщается, у актера резко упало до критического минимума давление, из-за чего он попал в реанимацию. Отмечается, что Панкратов-Черный потерял сознание на съемочной площадке сериала "ИП Пирогова", когда команда завершала работу над одной из сцен с его участием.

Как рассказала супруга артиста Юлия Монахова, скорая помощь прибыла к Панкратову-Черному после того, как он перегрелся на солнце, и сейчас его здоровью ничего не угрожает.

В 2018 году "Антенна" сообщила о том, что Панкратов-Черный получил перелом двух ребер на съемках сериала "По законам военного времени".

"График у меня весь этот год очень плотный. Сейчас пишется продолжение сериала "По законам военного времени", у него высокие рейтинги, где я в той же роли - шофер, который возит главных героев. Киноэкспедиция - в Подмосковье на полигоне. Ухитрился сломать два ребра - падал между взрывами", - рассказал он.

При этом, по словам Народного артиста, он решил не брать больничный, так как нельзя было допустить перерыва в кинопроизводстве, которое он назвал "дорогим удовольствием".

За несколько месяцев до этого телеканал РЕН ТВ сообщил, что у актера было диагностировано опасное заболевание, из-за которого сухожилия человека утрачивают свою эластичность и укорачиваются, после чего пальцы рук теряют свою гибкость. Отмечалось, что в случае развития, эта болезнь может грозить полной потерей подвижности руки.

Однако сам артист после перенесенной на руке операции прокомментировал подобные сообщения, назвав их несоответствующими реальному положению дел.

"Сделал маленькую операцию на ладони левой руки, и все, пришел домой, сижу пью чай. Вся пресса пишет, что Панкратов-Черный госпитализирован. Да ничего нет такого! Что за бред такой!" - рассказал он ТАСС.

Несмотря на периодические сообщения о слабости и недомоганиях Панкратова-Черного, в апреле 2019 года в сети появилось видео скандала с его участием на борту самолета, где актера возмутил отказ бортпроводников принести ему заказанный алкоголь.

"Подходит какой-то мальчик-стюард и говорит, вы себя ведете неадекватно. Я его спрашиваю, в чем неадекватность моего поведения? Вы заказали 100 грамм водки. Так я могу литр заказать, я в бизнес-классе лечу! И началась ссора. Я его не оскорблял, я к пассажирам даже обратился, посмотрите на меня, разве я пьяный? Нет, пришла полиция, меня увели. Я не сопротивлялся. Все. Чистая провокация!" - рассказал он сайту kp.ru.

Из-за действий актера командир воздушного судна принял решение снять его с рейса из Барнаула в Москву, куда Панкратов-Черный летел после спектакля. По словам самого артиста, он был трезв и благополучно прошел фейс-контроль.

Позднее ситуацию прокомментировали официальные представители авиаперевозчика, на борту которого произошел инцидент.

"По внешним признакам мужчина находился в состоянии опьянения, просьбу старшего бортпроводника предъявить посадочный талон проигнорировал, самовольно прошел в салон и сразу же потребовал принести спиртные напитки, сопровождая требование нецензурной бранью. Несмотря на разъяснения о необходимости соблюдения правил авиакомпании, пассажир продолжал оскорбления. На устные и письменное предупреждения экипажа не реагировал", - рассказали они.

В интервью "Пятому каналу" актер рассказал, что с целью разрешения недопонимания с командой самолета он даже обратился к другим пассажирам рейса.

"Господа пассажиры, посмотрите на меня. Я веду себя неадекватно? Я пьян? Они просто сидели и хохотали", - рассказал артист.

Из-за инцидента произошла задержка рейса, за которую Панкратов-Черный извинился в видеообращении, опубликованном в инстаграме.

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