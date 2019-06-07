Глава КНР Си Цзиньпин назвал президента США Дональда Трампа - своим другом. Об этом он сообщил в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), передает ГазетаРу.

Председатель Си также сказал, что американский лидер не хочет полного разрыва с Китаем. Он отметил, что несмотря на торговые разногласия Китай и США тесно связаны.

"Президент Трамп - мой друг, я уверен, что он также в этом (напряженных отношениях между Вашингтоном и Пекином - Прим.Ред.) не заинтересован", - заявил он. Глава КНР отметил, что между США и Китаем идет крупнейшая торговля.

Как сообщала "Страна", лидеры "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко и Виктор Медведчук встретились на полях ПМЭФ-2019 с главой "Газпрома" Алексеем Миллером.

Он отметил, что российская сторона готова продолжать переговоры с представителями "Оппозиционной платформы - За жизнь" о цене на газ для Украины.

Напомним, что Дональд Трамп поручил подготовить новый оружейный договор с Россией и Китаем.