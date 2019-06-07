Племянница Софии Ротару сломала обе руки при падении во время путешествия по Барселоне. Фото
Украинская певица Соня Кай, племянница известной певицы Софии Ротару, написала, что сломала обе руки, путешествуя по Барселоне. Об этом девушка сообщила на своей странице в Instagram.
Девушка объяснила, что серьезную травму получила во время падения. "Я упала и повредила обе руки. Очень жаль, но надеюсь на скорейшее выздоровление и снятие гипса!" - написала артистка и поблагодарила своих подписчиков за теплые слова поддержки.
Соня обратилась в местную клинику. Об этом начинающая звезда рассказала в соцсети. При этом Кай выразила надежду на скорейшее выздоровление и на то, что снятия гипса ждать долго не придется. Также Соня поблагодарила своих поклонников и подписчиков за поддержку и добрые слова.
"Если посмотреть на это с философской точки зрения, то возможно, судьба намекает на то, что нужно немного передохнуть? Вы же с командой как пчёлки трудитесь!" - отмечают подписчики в Instagram.
Фото: sonyakayofficial/Instagram
За неделю до досадного происшествия артистка представила публике видео на новую композицию "Лайви". Съемочные работы велись в Киеве, в ходе них артистке пришлось пройти через ледяную воду, исполнять сумасшедшие танцы и провести сутки без сна. Режиссером выступил популярный украинский клипмейкер Виктор Скуратовский. Ранее Скуратовский работал над несколькими клипами Кай.
Как сообщала "Страна", ранее племянница Софии Ротару удивила подписчиков откровенными фото и видео в Instagram.
Ранее "Страна" публиковала фото крымского особняка Софии Ротару, который стоит пустой и заброшенный вот уже 5 лет.
Напомним, София Ротару отменила выступление на российской "Песне года" из-за военного положения в Украине.