Украинская певица Соня Кай, племянница известной певицы Софии Ротару, написала, что сломала обе руки, путешествуя по Барселоне. Об этом девушка сообщила на своей странице в Instagram.

Девушка объяснила, что серьезную травму получила во время падения. "Я упала и повредила обе руки. Очень жаль, но надеюсь на скорейшее выздоровление и снятие гипса!" - написала артистка и поблагодарила своих подписчиков за теплые слова поддержки.

Соня обратилась в местную клинику. Об этом начинающая звезда рассказала в соцсети. При этом Кай выразила надежду на скорейшее выздоровление и на то, что снятия гипса ждать долго не придется. Также Соня поблагодарила своих поклонников и подписчиков за поддержку и добрые слова.

"Если посмотреть на это с философской точки зрения, то возможно, судьба намекает на то, что нужно немного передохнуть? Вы же с командой как пчёлки трудитесь!" - отмечают подписчики в Instagram.

Фото: sonyakayofficial/Instagram

За неделю до досадного происшествия артистка представила публике видео на новую композицию "Лайви". Съемочные работы велись в Киеве, в ходе них артистке пришлось пройти через ледяную воду, исполнять сумасшедшие танцы и провести сутки без сна. Режиссером выступил популярный украинский клипмейкер Виктор Скуратовский. Ранее Скуратовский работал над несколькими клипами Кай.

Как сообщала "Страна", ранее племянница Софии Ротару удивила подписчиков откровенными фото и видео в Instagram.

Ранее "Страна" публиковала фото крымского особняка Софии Ротару, который стоит пустой и заброшенный вот уже 5 лет.

Напомним, София Ротару отменила выступление на российской "Песне года" из-за военного положения в Украине.