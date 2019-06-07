В ходе торгов в пятницу, 7 июня, нефть Brent выросла до $62,4 за баррель. Об этом пишет "Интерфакс".

Августовские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:35 по киевскому времени подорожали на $0,76 (1,23%) - до $62,43 за баррель. Стоимость фьючерса на WTI на июль на сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) увеличилась к этому времени на $0,64 (1,22%) - до $53,23 за баррель.

Причиной роста стали заявления министра энергетики Саудовской Аравии Халида аль Фалиха на Петербургском международном экономическом форуме. Он сказал, что кооперация России и Саудовской Аравии в рамках сделки ОПЕК+ будет продолжаться.

Министр выразил уверенность в том, что страны ОПЕК+ продлят соглашение об ограничении добычи до конца 2019 года, поскольку цена нефти ниже $60 за баррель не дает инвесторам уверенности в инвестициях.

Тем временем СМИ сообщают, что США могут отложить планируемое введение 5%-ной пошлины для всех товаров, поступающих из Мексики, в том случае, если страна примет меры по борьбе с нелегальной миграцией.

Опасения по поводу торговых войн США с Мексикой и Китаем стали основным негативным фактором для нефтяного рынка в текущем году. Инвесторы полагают, что ухудшение ситуации в мировой торговле приведет к ослаблению роста глобального ВВП и подорвет спрос на топливо.

Напомним, во вторник, 4 июня, цены на нефть пошли в активный рост на новостях из США о поддержке экономики.

Впрочем, после этого цены на нефть продолжили снижаться.