В возрасте 59 лет скончался известный российский актер Александр Кузнецов, который получил признание публики ролями в фильмах "Приморский бульвар" и "Джек Восьмеркин — американец". В последние годы актер жил в США. О его смерти сообщил на своей странице в Facebook Эммануил Виторган.

Фото: Facebook/Эммануил Виторган

"Сегодня в 9 утра. Сашенька Кузнецов! Спасибо, что ты был с нами! Ты так боролся за жизнь! Сегодня на закрытии сезона мы скажем о тебе, дорогой ты наш!!! Земля тебе пухом", — написал Эммануил Виторган.

Скриншот: Facebook/Эммануил Виторган

Последние несколько лет Кузнецов боролся с онкологическим заболеванием. Официально причина смерти пока неизвестна. 

Ранее Кузнецов говорил, что в лечении его недуга не помогали стандартные методы, включая операцию и лучевую терапию. Поэтому он уехал лечиться духовно в Бразилию. Поклонники талантливого актера оставляют соболезнования под фотографией Александра в социальной сети. "Не верится! Так следил за своим здоровьем! Земля пухом!", "Светлая память хорошему человеку, хорошему актеру", — пишут коллеги Кузнецова.

В 90-х Кузнецов эмигрировал в США, где был довольно востребован, как актер, открыл свою творческую школу, где преподавал по системе Станиславского. В 2012 году Кузнецов приезжал в Украину. Он стал гостем Одесского кинофестиваля.

Ранее сообщалось, что умер шестикратный обладатель Grammy Dr. John.

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