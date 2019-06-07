В Республике Конго с начала вспышки лихорадки Эбола к началу текущей недели зарегистрировано 2,008 тысячи случаев заболеваний, 1,914 тысячи из них подтверждены. Об этом сообщается на сайте Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины.

Согласно сообщению, уже 1,346 тысяч человек умерли от болезни. Количество инфицированных медицинских работников составляет 105 человек (5,6% от всех подтвержденных/вероятных случаев), 35 из них скончались. Случаи заболевания вирусом Эбола зафиксированы в провинциях Северное Киву и Итури. Эта вспышка - вторая по величине в мировой истории.

В ЦОЗ отмечают, что сейчас распространение заболеваемости в странах ЕС через инфицированных путешественников очень низкое, в то же время остается очень высоким на национальном и региональном уровнях. Возбудителя Эболы можно определить на базе вирусологической референс-лаборатории ЦОЗ. Болезнь, вызванная вирусом Эбола, - острое инфекционное заболевание с выраженным геморрагическим синдромом в тяжелой форме, часто имеет летальный исход.

Вирус Ебола - общее название для пяти видов рода Ebolavirus из семьи филовирусов. Вирус был назван в честь р. Эбола (Заир), где он впервые был выделен. Заражение происходит парентеральным и контактно-бытовым путями при тесном и длительном контакте с больными (например, при уходе) из-за попадания жидкостей из организма больного на поврежденную кожу или слизистые оболочки.

Специалисты говорят, что распространяться опасному вирусу помогают вооруженные конфликты, насилие и стихийные бедствия, от которых страдает Конго.

Как сообщала "Страна", на уровне революционной Венесуэлы, Конго и Бурунди, Украина заняла 116 из 128 мест в рейтинге опасных стран мира.

В августе 2018 года в Конго надеялись победить лихорадку Эбола экспериментальной вакциной.